“Es un doble cara": Luis explota contra un cocinero de MasterChef 24/7 y asegura que solo busca cámaras
Luego de haber analizado la conducta de su compañero, Luis piensa que Antrax planea todos sus movimientos para lucirse ante el público de MasterChef 24/7.
El pleito entre Luis y Antrax en MasterChef 24/7 sigue más fuerte que nunca, especialmente ahora que se dijeron de todo en una acalorada discusión por “Las Divas”. Y a pesar de que trataron de hacer las paces, todo empeoró cuando supuestamente Antrax le reclamó a Luis por “limpiarle la imagen” a Lancer, lo que hizo que el creador de “Notibola” empezara a sospechar que cada una de las acciones de su compañero son “doble cara” y están pensadas para hacerse notar con las cámaras y así ir ganando popularidad.