Comienza el segundo reto: el Pin del Chef está cada vez más cerca en MasterChef 24/7

Después de superar la primera ronda, los cocineros clasificados regresan a sus estaciones para enfrentar un nuevo reto donde el nivel de exigencia será aún mayor. Con el codiciado Pin del Chef en juego, cada participante deberá demostrar técnica, creatividad y un sabor excepcional para convencer a los jueces de MasterChef 24/7. La presión aumenta y cualquier error podría alejarlos de una ventaja que puede cambiar el rumbo de la competencia.