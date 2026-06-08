Comienza el segundo reto: el Pin del Chef está cada vez más cerca en MasterChef 24/7
Los cocineros que lograron avanzar tendrán una nueva oportunidad para demostrar por qué merecen quedarse con uno de los mayores privilegios de la competencia.
Después de superar la primera ronda, los cocineros clasificados regresan a sus estaciones para enfrentar un nuevo reto donde el nivel de exigencia será aún mayor. Con el codiciado Pin del Chef en juego, cada participante deberá demostrar técnica, creatividad y un sabor excepcional para convencer a los jueces de MasterChef 24/7. La presión aumenta y cualquier error podría alejarlos de una ventaja que puede cambiar el rumbo de la competencia.