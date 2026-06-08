Comienza el último reto por el Pin del Chef en MasterChef 24/7
Los cocineros que lograron llegar hasta esta instancia deberán superar una de las pruebas más exigentes de la noche para quedarse con el codiciado poder.
Solo unos cuantos cocineros continúan en la lucha por el Pin del Chef y están dispuestos a dejarlo todo en la cocina para conseguir esta importante ventaja. En el reto final de este lunes, los participantes deberán demostrar creatividad, técnica y dominio culinario al trabajar con un solo ingrediente, transformándolo en tres estructuras completamente distintas. La exigencia es máxima y cada detalle contará para convencer a los chefs.