Comienza el último reto por el Pin del Chef en MasterChef 24/7

Solo unos cuantos cocineros continúan en la lucha por el Pin del Chef y están dispuestos a dejarlo todo en la cocina para conseguir esta importante ventaja. En el reto final de este lunes, los participantes deberán demostrar creatividad, técnica y dominio culinario al trabajar con un solo ingrediente, transformándolo en tres estructuras completamente distintas. La exigencia es máxima y cada detalle contará para convencer a los chefs.