Pablo confiesa cuáles son las clases que le aburren en MasterChef 24/7: “Todos nos quedamos callados” (VIDEO)

En MasterChef 24/7, los cocineros tienen la oportunidad de tomar clases con 4 expertos del equipo de los “Maestros del fuego” y si las aprovechan bien, pueden aprender cosas nuevas. Sin embargo, para Pablo esto no siempre es una ventaja, pues hay considera que veces en que las lecciones se vuelven aburridas, tal como le pasó con la Chef Isabel Carvajal, pues sintió que no estaban aprendiendo mucho y todos estaban callados por lo mismo.