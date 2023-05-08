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FOTOS | Adiós Santa Fe Klan. ¿Maya Nazor y Peso Pluma están saliendo?

El cantante de moda y la influencer fueron vistos juntos en una fiesta en Guadalajara y las redes sociales han comenzado con las especulaciones. Te contamos.

Por: Tv Azteca

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