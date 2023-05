Golpean a Medio Metro por “culpa” de Sonido Pirata.

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, sigue dando de qué hablar y no precisamente por su peculiar forma de bailar, sino por las polémicas que ha protagonizado en redes sociales, donde ha hablado y opinado de todo.

Uriel encontró a Medio Metro. Él es un auténtico Mirrey del Barrio.

¿Qué pasó entre Medio Metro y Sonido Pirata?

Las cosas entre el bailarín y Sonido Pirata no terminaron del todo bien, pues a pesar de la gran mancuerna que habían hecho su relación laboral llegó a su fin de forma inesperada, desatando infinidad de rumores y especulaciones al respecto.

Muchos aseguraron que a José Eduardo Rodríguez se le había subido la fama y había dejado a Sonido Pirata por malagradecido, lo cierto es, que todo se habría debido a temas económicos, ya que al parecer la agrupación sonidera no le pagaba lo justo, por ello decidió emprender su carrera en solitario.

¿Sonido Pirata ignoró a Medio Metro?

Hace algunas semanas Medio Metro reveló que coincidió con Sonido Pirata en un evento sonidero donde el bailarín se acercó a saludarlo e intentó intercambiar algunas palabras con Julián Ramírez; sin embargo, el líder del sonido lo ignoró por completo.

¿Fan de Sonido Pirata golpeó a Medio Metro? El carismático y a la vez polémico bailarín, fue herido de un golpe en el ojo que supuestamente le dio un fanático de Sonido Pirata. A través de un Live en su cuenta de Facebook, José Eduardo detalló lo sucedido.

El bailarín se encontraba con su representante en Tulancingo, Hidalgo y, mientras su mánager pagaba algunas cosas, Medio Metro se encontraba tomándose unas fotos con sus fans. No obstante, una persona, de quien no dio detalles, le pidió una fotografía y en un descuido lo golpeó.

“Yo me tomé la foto bien, luego se dio la vuelta y en el descuido me dio el trancazo, hasta me tumbó”, dijo José Eduardo Rodríguez y agregó que se trató de un fanático de Sonido Pirata porque le dijo “traicionero”.

Así mismo, el bailarín dijo que trata de mantenerse al margen, ya que no tiene intenciones de tener conflictos con los fans de Sonido Pirata: “Yo no me meto con la gente de Sonido Pirata, para que nadie se meta conmigo (…), cada uno decidió su camino y yo no le deseo nada malo”.