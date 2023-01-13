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FOTOS | Trajes de baño Miss Universo 2022 | Noche de preliminares.

Te mostramos algunos atuendos que las aspirantes a Miss Universo presentaron en el escenario. Las participantes representaron a su país con trajes de baño.

Por: Redacción Azteca UNO

Deta Kokomani, Miss Universo Albania compite en el escenario con su traje de baño.
Swelia Da Silva Antonio, Miss Universo Angola compite en el escenario con su traje de baño.
Kiara Arends, Miss Universo Aruba compite en el escenario del Centro de Convenciones Ernst N. Morial.
Monique Riley, Miss Universo Australia compite en el escenario con su traje de baño en competencia preliminar.
Chayenne Van Aarle, Miss Universo Bélgica compite en el escenario.
Ashley Lightburn, Miss Universo Belice compite en el escenario con su traje de baño.
Camila Sanabria, Miss Universo Bolivia durante competencia preliminar.
Mia Mamede, Miss Universo Brasil compite en el escenario del Centro de Convenciones Ernst N. Morial.
Lia Claxton, Miss Universo Islas Vírgenes Británicas compite en el escenario con su traje de baño.
Kristina Plamenova, Miss Universo Bulgaria compite en el escenario con su traje de baño.
Amelia Tu, Miss Universo Canadá compite en el escenario.
Nayelhi González, Miss Universo Ecuador compite en el escenario durante competencia preliminar.
María Fernanda Aristizábal, Miss Universo Colombia compite en el escenario con su traje de baño.
Alejandra Guajardo, Miss Universo El Salvador compite en el escenario del Centro de Convenciones Ernst N. Morial.
Evlin Abdulla Khalifa, Miss Universo Bahrein compite en el escenario con su traje de baño durante competencia preliminar.
Irma Miranda, Miss Universo México 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Virginia Stablum, Miss Universo Italia 2022 compite en el escenario.
Marybelen Sakamoto, Miss Universo Japón 2022 compite en el escenario con traje de baño.
Korina Emmanouilidou, Miss Universo Grecia 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Engracia Mofuman, Miss Universo Ghana 2022.
Soraya Kohlmann, Miss Universo Alemania 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Andreina Martinez Founier, Miss Universo República Dominicana 2022.
Sichen Jiang, Miss Universo China 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Hanna Kim, Miss Universo Corea 2022 compite en el escenario.
Alicia Faubel, Miss Universo España 2022 en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Anna Sueangam-Iam, Miss Universo Tailandia 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Tya Jané Ramey, Miss Universo Trinidad y Tobago 2022.
Aleyna Şirin, Miss Universo Turquía 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Amanda Dudamel, Miss Universo Venezuela 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
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Deta Kokomani, Miss Universo Albania compite en el escenario con su traje de baño.
Swelia Da Silva Antonio, Miss Universo Angola compite en el escenario con su traje de baño.
Kiara Arends, Miss Universo Aruba compite en el escenario del Centro de Convenciones Ernst N. Morial.
Monique Riley, Miss Universo Australia compite en el escenario con su traje de baño en competencia preliminar.
Chayenne Van Aarle, Miss Universo Bélgica compite en el escenario.
Ashley Lightburn, Miss Universo Belice compite en el escenario con su traje de baño.
Camila Sanabria, Miss Universo Bolivia durante competencia preliminar.
Mia Mamede, Miss Universo Brasil compite en el escenario del Centro de Convenciones Ernst N. Morial.
Lia Claxton, Miss Universo Islas Vírgenes Británicas compite en el escenario con su traje de baño.
Kristina Plamenova, Miss Universo Bulgaria compite en el escenario con su traje de baño.
Amelia Tu, Miss Universo Canadá compite en el escenario.
Nayelhi González, Miss Universo Ecuador compite en el escenario durante competencia preliminar.
María Fernanda Aristizábal, Miss Universo Colombia compite en el escenario con su traje de baño.
Alejandra Guajardo, Miss Universo El Salvador compite en el escenario del Centro de Convenciones Ernst N. Morial.
Evlin Abdulla Khalifa, Miss Universo Bahrein compite en el escenario con su traje de baño durante competencia preliminar.
Irma Miranda, Miss Universo México 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Virginia Stablum, Miss Universo Italia 2022 compite en el escenario.
Marybelen Sakamoto, Miss Universo Japón 2022 compite en el escenario con traje de baño.
Korina Emmanouilidou, Miss Universo Grecia 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Engracia Mofuman, Miss Universo Ghana 2022.
Soraya Kohlmann, Miss Universo Alemania 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Andreina Martinez Founier, Miss Universo República Dominicana 2022.
Sichen Jiang, Miss Universo China 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Hanna Kim, Miss Universo Corea 2022 compite en el escenario.
Alicia Faubel, Miss Universo España 2022 en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Anna Sueangam-Iam, Miss Universo Tailandia 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Tya Jané Ramey, Miss Universo Trinidad y Tobago 2022.
Aleyna Şirin, Miss Universo Turquía 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Amanda Dudamel, Miss Universo Venezuela 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Deta Kokomani, Miss Universo Albania compite en el escenario con su traje de baño.
Swelia Da Silva Antonio, Miss Universo Angola compite en el escenario con su traje de baño.
Kiara Arends, Miss Universo Aruba compite en el escenario del Centro de Convenciones Ernst N. Morial.
Monique Riley, Miss Universo Australia compite en el escenario con su traje de baño en competencia preliminar.
Chayenne Van Aarle, Miss Universo Bélgica compite en el escenario.
Ashley Lightburn, Miss Universo Belice compite en el escenario con su traje de baño.
Camila Sanabria, Miss Universo Bolivia durante competencia preliminar.
Mia Mamede, Miss Universo Brasil compite en el escenario del Centro de Convenciones Ernst N. Morial.
Lia Claxton, Miss Universo Islas Vírgenes Británicas compite en el escenario con su traje de baño.
Kristina Plamenova, Miss Universo Bulgaria compite en el escenario con su traje de baño.
Amelia Tu, Miss Universo Canadá compite en el escenario.
Nayelhi González, Miss Universo Ecuador compite en el escenario durante competencia preliminar.
María Fernanda Aristizábal, Miss Universo Colombia compite en el escenario con su traje de baño.
Alejandra Guajardo, Miss Universo El Salvador compite en el escenario del Centro de Convenciones Ernst N. Morial.
Evlin Abdulla Khalifa, Miss Universo Bahrein compite en el escenario con su traje de baño durante competencia preliminar.
Irma Miranda, Miss Universo México 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Virginia Stablum, Miss Universo Italia 2022 compite en el escenario.
Marybelen Sakamoto, Miss Universo Japón 2022 compite en el escenario con traje de baño.
Korina Emmanouilidou, Miss Universo Grecia 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Engracia Mofuman, Miss Universo Ghana 2022.
Soraya Kohlmann, Miss Universo Alemania 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Andreina Martinez Founier, Miss Universo República Dominicana 2022.
Sichen Jiang, Miss Universo China 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Hanna Kim, Miss Universo Corea 2022 compite en el escenario.
Alicia Faubel, Miss Universo España 2022 en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Anna Sueangam-Iam, Miss Universo Tailandia 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
Tya Jané Ramey, Miss Universo Trinidad y Tobago 2022.
Aleyna Şirin, Miss Universo Turquía 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
R’Bonney Gabriel, Miss Universo USA 2022 en el Centro de Convenciones Ernst N. Morial de Nueva Orleans.
Amanda Dudamel, Miss Universo Venezuela 2022 compite en el escenario con su traje de baño.
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