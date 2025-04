Muere el bebé de una famosa influencer luego de caerle un espejo

En las últimas horas se dio a conocer la lamentable muerte del bebé de 22 meses de la famosa influencer de crianza Lindsay Dewey, luego de que en febrero pasado un espejo le cayera en su hogar en Idaho, Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre la muerte del menor? De acuerdo con la influencer de crianza, Reed, su hijo de 22 meses, estaba jugando con un tazón con ventosa, pegándolo a un espejo y tirándolo de uno a otro.

Sin embargo, sin que ella lo supiera, el juego se convirtió en una trampa mortal, pues la fuerza del movimiento hizo que el espejo, que no estaba asegurado, se desprendiera y cayera sobre el pequeño de 22 meses.

La joven influencer relató que al momento del accidente se encontraba a tan solo tres metros de Reed, preparando la cena en otra habitación pues creía que el menor seguía jugando con fichas magnéticas, únicamente se dio cuenta de lo sucedido cuando cayó el espejo al suelo.

Pese al peso del espejo, la influencer logró levantarlo, desafortunadamente cuando esto sucedió las lesiones ya eran graves. “Cuando sucedió al principio, estaba tan confundida sobre cómo pasó… Nuestros hijos no tienen la fuerza suficiente para moverlo, y mucho menos para bajarlo. Y como lo sabíamos, no sentíamos la urgencia de sujetarlo. Parecía imposible que se cayera sin motivo alguno, considerando su ubicación y peso”.

¿El menor fue trasladado al hospital?

Después del incidente, Reed fue trasladado de urgencia al hospital; sin embargo, las noticias no fueron nada alentadoras, pues el niño quedó en coma debido a la inflamación cerebral provocada por el impacto.

Los médicos le informaron que tenía una respuesta pupilar limitada, su autonomía para respirar estaba comprometida y su funcionalidad cerebral era mínima. Por último, después de días de incertidumbre, los especialistas confirmaron que el bebé tenía muerte cerebral.

¿Donaron sus órganos?

Luego de tremenda noticia, la influencer y su esposo decidieron donar los órganos del bebé: “Me he estado diciendo: ‘Si no consigue su milagro, se convertirá en uno’, y eso es lo único que me ayuda a superarlo. Aunque no se salvó, está salvando vidas”.

Agregó que los órganos de su hijo fueron donados a cinco receptores. “El peor día de nuestras vidas se convirtió en el mejor día de alguien más, y por eso estaré eternamente agradecida por nuestro pequeño héroe. Eres el milagro de alguien, Reed Michael. El milagro de cinco niños pequeños, para ser exactos. No podía dejar de pensar en las familias que recibieron la mejor llamada de su vida, su oración contestada. Aunque esto no sea justo en ningún sentido, estamos muy orgullosos de ti, cariño”.