FOTOS | Murió el cantante Diego Verdaguer a los 70 años.

La madrugada de este 28 de enero a los 70 años murió el cantante argentino-mexicano Diego Verdaguer, así lo dio a conocer la familia del cantante a través de las redes oficiales del también compositor.

“Con absoluta tristeza lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna…”, así es como inició el comunicado oficial sobre su muerte.

La familia también pidió respeto en este momento tan difícil para ellos: “Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos tiempos tan difíciles”.

La noticia que se compartió a la media noche de este viernes de inmediato provocó que varios amigos reaccionaran al deceso.

Omar Chaparro: “Todavía no puedo creerlo”.

Yuri: “Dios mío no lo puedo creer, padre eterno, mis oraciones con Amanda y toda la familia”.

Consuelo Duval: “Amanda, cuanto lo siento”.

La actriz Serrath: “Nooooo es cierto, esto me (parte el corazón”.

Su hija Victoria compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se le puede ver de bebé en los brazos de papá y escribió: “Papi, gracias por todo, absolutamente todo lo que eres y con ello todo lo que nos diste. Estoy eternamente agradecida. Esta imagen permanecerá para siempre en mi corazón”.

