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FOTOS | ¿Ester Expósito coquetea con Peso Pluma? La actriz aprovecha para cantar sus canciones.

La guapa actriz Ester Expósito, canta canciones de Peso Pluma y aprovecha para subirlas a sus redes sociales. ¿Le está coqueteando? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Peso Pluma y Gera mx.jpg
Peso Pluma posando.jpg
Ester sonriendo.jpg
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Peso Pluma en su auto.jpg
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Ester en México.jpg
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