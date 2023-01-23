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FOTOS | ÚLTIMO MOMENTO: Fallece el comediante Polo Polo a los 78 años.

Lamentablemente, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como “Polo Polo”, falleció este día a los 78 años de edad.

Por: TV Azteca

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