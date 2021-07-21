Poncho de Nigris demanda a sus exempledas domésticas.

Poncho de Nigris demanda a sus exempleadas domésticas, luego de que lo acusaran a él y a su esposa de malos tratos y humillación, ¿tomó revancha? Te contamos los detalles.

Exempleadas domésticas de Poncho de Nigris, denuncian maltrato.

Hace unas semanas, empleadas domésticas de Poncho de Nigris y su esposa, los acusaron de humillaciones, insultos y de vivir en condiciones inhumanas.

Todo comenzó cuando en unas vacaciones, se desaparecieron los hijos de Poncho; ¡y culpó a sus empleadas! Exhibiéndolas en redes sociales. Poncho, su esposa Marcela, y sus empleadas, se distrajeron un momento y perdieron a los niños, quienes estaban cerca de un balcón, ¡solo fue el susto!

Las trabajadoras no se quedaron calladas y salieron a defenderse, acusaron al actor de sufrir malos tratos por parte de él y su esposa, vivir bajo condiciones inhumanas, e incluso soportar insultos de ambos día con día. Renunciaron y sacaron a la luz las supuestas condiciones en las que vivían, y los tratos que recibían.

Te puede interesar: Empleadas domésticas de Poncho de Nigris, lo acusaron de malos tratos.

Poncho de Nigris demanda a sus exempleadas domésticas.

Luego de todos los dimes y diretes, el infuencer confirmó que levantó una demanda contras sus dos exempleadas porque tenían una carta de confidencialidad firmada, ¡y no la cumplieron!

“Me sentí como si te robaran, entran a tu hogar, tienen una carta de confidencialidad firmada... Las tratamos súper bien, les pagamos súper bien y despúes se van, y empiezan a hablar de nuestra intimidades”, dijo Poncho en una entrevista.

Además negó haber insultado o humillado alguna vez a alguna de ellas, incluso dijo que las trataban como de la familia y hasta se sentaban a comer con ellos a donde fueran. Está muy decepcionado, pues traicionaron su confianza.

¿Será verdad lo que el influencer dice? ¿Alguien querrá contratar a las empleadas domésticas luego de ventilar intimidades? Te seguiremos contando todo lo que suceda con este tema.

Te puede interesar:5 cosas por las que Danna Paola es una de las más grandes del mundo.

