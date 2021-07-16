5 cosas por las que Danna Paola es una de las más grandes del mundo.

¿Por qué Danna Paola es una de las estrellas mexicanas más reconocidad en todo el mundo? Te contamos, ¡checa sus fotos espectaculares y sigue leyendo!

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1. Por su trayectoria en el espectáculo.

¿Cuándo comenzó su carrera Danna Paola? Danna comenzó a los cuatro años de edad, participó en el programa Plaza Sésamo en 1999, en 2001, consiguió su primer protagónico en una telenovela infantil, y al poco tiempo, firmó un contrato con una discográfica muy importante y grabó su primer álbum. ¡Desde ese momento, no ha parado! Actualmente tiene 26 años.

2. Porque tiene talento nato, ¡en todos los sentidos!

Conocimos a Danna como actriz en todas su participaciones en telenovelas, series y películas. Se lanzó como cantante, ¡y sorprendió a todos! Pues canta espectacular desde niña, en su adolescencia comenzó en el teatro musical y dejó a miles de personas sin aliento luego de sus papeles principales en “Anita la Huerfanita, “Hoy no me puedo levantar” y uno de los grandes de Broadway, “Wicked”. Baila espectacular y lo ha demostrado en todas sus participaciones en vivo, imita y lo hace muy bien, ¡y además, hace doblaje! ¿Recuerdan a Rapunzel de la película “Enredados”? ¡Sí, la voz es de Danna!

3. Porque ha puesto el nombre de México en alto.

Danna Paola se ganó su lugar haciendo casting para la serie Élite de la plataforma de streaming más importante del mundo. La serie tuvo un éxito increíble, ¡y la fama que alcanzó Danna en todo el mundo, fue impresionante! Siempre ha tratado de poner el nombre de su país en alto, sus tradiciones, su comida, su gente, ¡está orgullosa de ser mexicana y siempre lo dice!

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4. Porque es la mejor juez ¡y da los mejores consejos!

En 2019-2020, Danna Paola estuvo como juez en la última temporada de La Academia, ¡y lo hizo espectacular! A pesar de ser muy joven, tiene más de 20 años de carrera, así que tiene mucho que decir, mucho que opinar y mucho que enseñar a las nuevas generaciones de artistas.

No se vio tímida, ni consecuente con los chicos solo por ser joven, ¡al contrario! Fue dura y estricta cuando tenía que serlo, dio consejos cuando tenía que darlos, aplaudió y exaltó a los participantes cuando se lo merecían, ¡todo lo hizo increíble! Sin duda su participación en el reality, fue memorable.

5. Por sus miles de looks diferentes.

Otro de los puntos por los que nuestra querida Danna Paola es reconocida, ¡es por todos sus looks! Y es que es súper camaleónica. Ha pasado de tener fleco, a quitárselo, a tener melena larga, a muy cortita, de ser peliroja, a rubia, ¡y todo lo queda bien!

Además, apoya el amor propio y que todos los tipos de cuerpo son hermosos, pues no te definen. En una entrevista confesó que hace años sufrió bullying por parte de los medios y algunos haters, ya que le decían que estaba “gorda”, pero luego comprendió que como te sientas bien, ¡está bien! Sin importar lo que los demás opinen, ¡así que ama y valora a todas las personas por lo que son, no por cómo se ven!

Esperamos que Danna sigo poniendo el nombre de nuestro país en alto y que coseche muchos éxitos más.

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