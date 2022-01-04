FOTOS | Ricky Martin revela el look que predominará su 2022.

Ricky Martin, quien recientemente cumplió 50 años, se animó a compartir con sus seguidores las imágenes con más me gusta que tuvo a lo largo del año que se fue y gracias a ello hizo un gran anuncio respecto a su look.

Resulta que las imágenes que más gustaron a sus seguidores fueron en las que aparece con la barba teñida.

“De las nueve fotos favoritas de este año, en cinco de ellas tengo barba tenida. Creo que vuelve este año”, escribió el también actor al pie de la imagen que compartió en sus historias de Instagram.

Si bien su look provocó un sinfín de comentarios, muchos de ellos negativos, fueron más los positivos, razón que lo ha hecho repensar en volver a lucir esa barbita rubia.

¡Sobre advertencias no hay engaños, Ricky Martin ya lo anunció, este 2022 lo veremos nuevamente con la barba teñida y sus fans están más que de acuerdo!

