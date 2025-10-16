Así puedes saber si tu celular tiene NFC y la forma de activar la función

Desde hace un tiempo, algunos usuarios se han cuestionado sobre si los celulares cuentan con la función NFC (Near Field Communication), la cual es una tecnología que permite la comunicación de manera inalámbrica, siempre y cuando los dispositivos estén a corto alcance entre ellos.

Esta función tiene grandes ventajas, pues sirve para realizar pagos sin contacto, transferir archivos, emparejar accesorios o validar entradas digitales; está solo está disponible de un dispositivo a otro, pero que sean compatibles.

¿Cómo saber si tu celular tiene NFC y la forma de activarla?

En caso de querer saber si tu celular cuenta con esta función, es necesario que vayas a configuración del dispositivo, ir a las consultas técnicas de tu aparato, o ver el símbolo de NFC en la parte posterior o superior del teléfono. Por otra parte, se puede activar esta función y se puede hacer desde los ajustes y aquí te diremos cuáles son.

Para dispositivos Android:

Entra en la parte de Configuración o Ajustes.

Entra en ‘Conexiones’, ‘Dispositivos conectados’ o ‘Red e internet’.

Busca la opción de la función NFC.

Solamente tiene que prender la función.

Para iPhone:

En dispositivos de la manzana, el NFC está activado por defecto en todos los modelos a partir del iPhone 6.

¿Cuáles son las funciones del NFC?

Entre las ventajas que puede tener esta función, está el pago sin contacto, es decir que un dispositivo podrá realizar el pago usando aplicaciones como Google Pay, Apple Pay o Samsung Wallet. Además, da la facilidad para enviar archivos con mayor facilidad, para Android, por medio de la herramienta conocida como Android Beam o Quick Share.

Si una persona cuenta con esta función activa, debe de seguir varias recomendaciones de seguridad para evitar cualquier situación. El bloqueo de pantalla, como PIN, huella o reconocimiento facial, entre otros.

