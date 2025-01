Selena Gomez ya habló con Eugenio Derbez después de la polémica de “Emilia Pérez”

Vaya controversia la que se armó con las críticas de Eugenio Derbez a Selena Gomez por su actuación en “Emilia Pérez”, cinta del director francés Jacques Audirard y donde participan actrices como Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Adriana Pérez.

¿Qué dijo Eugenio Derbez?

En el podcast “Hablemos de Cine”, Eugenio Derbez dijo que Selena Gomez recibió dicho reconocimiento porque quienes lo entregan “no hablan español” y no notaron la deficiente actuación de la actriz y este hecho le valió infinidad de críticas en redes sociales.

Te puede interesar: Eugenio Derbez hace enojar a fans de Selena Gómez

¡No es su esposa! Alicia desaprueba a la concubina de su hijo [VIDEO] El hijo de Alicia recuerda a su difunta nuera con un anillo y el hecho de que Tatiana sea su concubina, no le da derecho a exigirle que se deshaga de él.

Después de sus polémicas declaraciones, Eugenio Derbez pidió disculpas en su cuenta personal de TikTok: “Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados: son indefendibles y contradicen todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros (…) ‘Emilia Pérez’ merece ser celebrada, no menospreciada por mis comentarios desconsiderados”.

¿Cómo vivieron los Derbez la polémica con Selena Gomez? Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, abordó la polémica destacando la forma en que enfrentaron la situación como familia y reflexionando sobre las lecciones aprendidas.

Así mismo, reconoció que fue un momento difícil, pero que los mantuvo unidos: “Unidos como familia… unidos, como siempre. Él sabe que cometió un error al expresarse así de una compañera y automáticamente pidió una disculpa. Y bueno, pues continuamos. No es la primera vez que nos vemos envueltos en una polémica”.

¿A Eugenio Derbez le gustó la cinta “Emilia Pérez”?

“Eugenio amó la película, me habló de Nueva York a decirme: ‘Tienes que ver esta película. Es lo más raro que he visto en mi vida, pero funciona increíble y me encantó’”, añadió Alessandra Rosaldo.

Te puede interesar: Belinda defiende a Selena Gomez tras las críticas de Eugenio Derbez

¿Selena Gomez se puso en contacto con Eugenio Derbez?

De acuerdo con Alessandra Rolsado, Selena Gomez se puso en contacto con Eugenio Derbez. “Sé que ella ha estado en contacto con Eugenio vía mensaje, sí, ella buscó a Eugenio. Entonces, bien, bien, la verdad es que fue nada más un momento”.

¿Karla Sofía Gascón apoyó a Eugenio Derbez?

Las críticas de Eugenio Derbez provocaron el descontento de la actriz Adriana Paz; sin embargo, a diferencia de ella, Alessandra Rosaldo destacó y agradeció el apoyo de Karla Sofía Gascón a su esposo.