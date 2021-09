ÚLTIMO MOMENTO: Sentenciaron a tres años de cárcel al youtuber "Rix".

Luego de varios meses detenido, el youtuber “Rix” por fin fue sentenciado, ¡se declaró culpable de abuso a Nath Campos! Te contamos.

“Rix” acusado de abuso a Nath Campos.

Hace unos meses, las redes sociales explotaron luego de las declaraciones que la youtuber Nath Campos hizo contra “Rix”, quien fuera su amigo de muchos años... ¡Pues confesó que hace unos años abusó sexualmente de ella! Y se lo había callado por miedo, hasta que se decidió a romper el silencio. Durante su testimonio, Nath Campos mostró la denuncia que había interpuesto ante la fiscalía en contra de su agresor. Después de esto, salieron varias historias más sobre abuso y acoso del “influencer” hacia otras chicas, ¡ya no se podía defender lo indefendible!

Después el youtuber dio la cara diciendo que lo que Nath quería no era justicia, sino hacer un escándalo “Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos no parece tener intención de justicia (ya que incluso obstaculiza el mismo proceso), sino de fabricar un caso mediático”, escribió en sus historias de Instagram.

Poco después, la denuncia de Nath rindió frutos, ¡pues el agresor fue detenido en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México! En un comunicado oficial se anunció que agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo ingresaron en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para ponerlo a disposición de un juez por la probable comisión de un delito que tuvo lugar en 2017 contra una mujer que lo denunció ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

¡"Rix” sentenciado a tres años de cárcel por abuso a Nath Campos!

El youtuber mexicano Ricardo “N” “Rix”, fue condenado a tres años y dos meses de prisión luego de declararse culpable por el delito de violación a Nath Campos.

Hace unos momentos en conferencia de prensa, Mónica Peña, abogada de la Nath, dijo que “Rix” aceptó de manera voluntaria los cargos el pasado 1 de septiembre del 2021 y declaró que se atendría al procedimiento. “Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses”

El delito también implicaba una reparación económica del daño y Nath optó por donarlos a Asociaciones dedicadas a la atención de víctimas de violencia en la Ciudad de México y en el país.

Por su parte, Nath Campos se mostró satisfecha con sus declaraciones y el final: “Siento yo el final de un capítulo que fue bastante difícil, bastante doloroso. No pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha... Me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida de mucha lucha... Creo que la realidad superó mis expectativas, sobre todo con el apoyo y el amor que recibí de todas las mujeres del país... Eso me ayudó en todo este proceso a darme cuenta que alzar la voz, no solo para mi, sino para el de muchas otras personas y para las condiciones en las que estamos en el país, era muy valioso” terminó diciendo Nath.

Para finalizar la conferencia de prensa, Nath hizo un llamado a todas las personas que han sido víctimas de la violencia a actuar por la vía legal, ¡y apoyar a otras mujeres que hans ido víctimas, a no tener miedo y a hacerlo!

