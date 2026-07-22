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Oficial: Rosario Tijeras regresa con una sexta temporada; Bárbara de Regil ya inició con las grabaciones
Ya es oficial. Tras su rotundo éxito, Rosario Tijeras regresa con una sexta temporada. Las grabaciones ya iniciaron con Bárbara de Regil al frente. Aquí los detalles.
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Un gran final: Bárbara de Regil comparte su ÚLTIMO DÍA como Rosario Tijeras previo a la 5ta temporada
El final de una gran historia... Bárbara de Regil se despide de su personaje de Rosario Tijeras.
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VIDEO: Bárbara de Regil huye de sus fans en Tlalnepantla. ¡Corrió a toda velocidad!
En redes sociales aseguran que Bárbara de Regil decidió correr tras haber estado tomándose fotos con sus fans en las grabaciones de “Rosario Tijeras 5".
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De Rosario Tijeras a La Granja VIP: Ferka se suma al reality más esperado
Ferka, actriz recordada por su papel en Rosario Tijeras, ahora será parte del panel de críticos en La Granja VIP.
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¿Sirena es trans también en la vida real? Toda la verdad sobre la actriz que la rompió en Rosario Tijeras 4
La actriz detrás de Sirena en Rosario Tijeras 4 sorprendió con su personaje. Esto es lo que sabemos sobre su historia fuera de cámaras.
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Así ha sido el cambio físico de Bárbara de Regil en las 4 temporadas de Rosario Tijeras
Del uniforme escolar a las rutinas fitness: así ha cambiado Bárbara de Regil durante las 4 temporadas de Rosario Tijeras, su papel más icónico.
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La verdadera esposa de El Ángel de Rosario Tijeras: ella es la pareja de Sebastián Martínez
Ella es famosa por su pasado en certámenes y la TV: su historia de amor no es lo que esperas.
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Bárbara de Regil dio tremendo spoiler de lo que habrá en Rosario Tijeras 5 (NO solo El Ángel)
Bárbara de Regil soltó un spoiler inesperado sobre Rosario Tijeras 5 que hizo explotar las redes; un regreso icónico podría estar más cerca de lo que crees.
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Bárbara de Regil reveló qué fue lo más traumático que tuvo que hacer al grabar Rosario Tijeras
A pesar del gran éxito con Rosario Tijeras, la actriz pasó por un mal momento mientras grababa y hasta pensó que no lograría hacerlo.
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Nadie sabía que estos 2 personajes de Rosario Tijeras son familia en la vida real
Uno es pieza clave en la serie mientras el otro pasó desapercibido y murió trágicamente.
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