Kim exhorta a ‘El Patrón’ a que defina su reto para conseguir votos: “Yo voy a hacer gallinas... con alguien más”

Aunque Kim Shantal y 'El Patrón' Alberto del Río tienen un plan en curso para salir del cuadro de nominados, todo parece indicar que no quieren confiarse ante una posible eliminación, pues la peona exhortó a su compañero a que defina un reto con el fin de conseguir el mayor número de votos posible por parte del público.

Kim seguiría enfrentando sus fobias para la siguiente semana

Durante el desayuno, Kim exhortó a 'El Patrón' a que fuera pensando en su reto para conseguir votos del público, a lo que La Bea, quien se encontraba presente, le sugirió la posibilidad de quedarse "pelón"; sin embargo, el luchador compartió que arriesgar la cabellera en su oficio significaría ganar una fuerte suma de dinero, por lo que descartó la opción.

Shantal les compartió que estaba considerando la posibilidad de proponer que, de quedarse para la siguiente semana en el reality show, atendería las labores en el gallinero con otro de sus compañeros, a manera de seguir enfrentando su fobia a las gallinas.

Cabe señalar que la nominada ya había dejado ver esa opción el lunes pasado luego de sobrevivir a la gala de eliminación del domingo pasado, pero no había señalado que atendería a las aves de La Granja VIP con alguien más.

Tras escuchar la propuesta de Kim, César Doroteo dijo que tendría que hacerlo sola, ya que una persona está atendiendo actualmente a las gallinas y a los borregos, a lo que Shantal le dijo que no sería necesario porque afirmó, en tono de broma, que para entonces sería la nueva Capataz.

Cabe recordar que ayer Eleazar Gómez exhibió a Teo luego de que no cumpliera con el reto de depilarse una de sus cejas si es que permanecía esta semana en La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río o Fabiola Campomanes del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

