A partir de esta edad puedes tramitar la Credencial INAPAM antes de que termine noviembre

Restan solo unos días para que termine noviembre, el penúltimo mes del año. Lo anterior ha hecho que muchas personas de la tercera edad se pregunten qué es lo que necesitan, cuál es la edad mínima y cómo pueden solicitar a las autoridades la adquisición de la Credencial INAPAM para disfrutar de sus ofertas durante el resto del año.

La Credencial INAPAM no es más que una tarjeta que cuenta con una serie de ofertas y descuentos para el sector más vulnerable de la sociedad; es decir, los adultos mayores. Si formas parte de este, y tienes la intención de adquirir el documento antes de que termine el año, entonces quédate con nosotros.

¿Cómo tramitar la Credencial INAPAM y cuál es la edad mínima para hacerlo?

Con la intención de promover una mejor calidad de vida para la población mayor en México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) entrega una credencial con una serie de descuentos que toda persona de 60 años -o más- puede solicitar al interior del país.

Para ello, las y los interesados deberán cumplir con una serie de documentos a entregar, entre los que destacan una identificación oficial vigente, el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio que no exceda los tres meses de antigüedad y, finalmente, la Clave Única de Registro de Población (CURP).

En este punto es preciso recordar que la Credencial INAPAM cuenta con una vigencia indefinida, por lo que no sugiere una renovación luego de su obtención. El trámite es totalmente gratuito y se puede atender de lunes a viernes en el módulo más cercano a tu domicilio, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

¿Cómo aprovechar todos los descuentos que ofrece la Credencial INAPAM?

Es a través de este enlace en donde puedes conocer todos y cada uno de los descuentos que la Credencial INAPAM tiene para los adultos de la tercera edad en México. Dicho lo anterior, es una realidad que los más solicitados son aquellos que guardan relación con el apartado de salud.