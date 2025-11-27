Este es el último día que podrás usar ChatGPT en WhatsApp
WhatsApp tomó la decisión de “despedir” a ChatGPT de su aplicación. Por ende, aquí conocerás la razón detrás de esto y desde cuándo se verá reflejado.
Todo parece indicar que la unión entre dos de las herramientas más importantes de la actualidad, finalmente, ha terminado. En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que ChatGTP deje de aparecer en WhatsApp, por lo que aquí conocerás más detalles al respecto.
ChatGPT estuvo con WhatsApp durante varios meses, tratándose de una herramienta de Inteligencia Artificial que tenía como objetivo mejorar la experiencia del usuario dentro de la app. En ese sentido, vale conocer el último día en el que podrás utilizar este servicio en tu cuenta.
¿Cuándo es el último día para usar ChatGPT en WhatsApp?
A partir del próximo año, el único servicio de Inteligencia Artificial que formará parte de WhatsApp será Meta AI, el cual se basa en Llama 4 que es accesible mediante el circuito de color azul. Con ello, otros servicios, entre ellos ChatGPT, se despedirán muy pronto de la aplicación en turno.
Fue Microsoft, empresa que está detrás de Copilot, quien confirmó que a partir del próximo 15 de enero la herramienta ChatGPT dejará de estar en WhatsApp, la aplicación más utilizada en México y una de las más importantes que existen en el continente y a nivel mundial.
Ahora bien, tal situación se debe a la decisión de Meta relacionada a ya no permitir los modelos de lenguaje desarrollados por personas externas desde el 15 de enero del 2026, lo cual hará que Copilot y ChatGPT ya no formen parte de la misma, un hecho que se reflejará con creces dentro de los próximos dos meses.
¿Cuántas personas en México tienen WhatsApp?
De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de Internet MX en el año 2022, alrededor 78 millones de personas cuentan con WhatsApp, lo cual sugiere que nueve de cada 10 individuos tienen una cuenta de esta aplicación superando, por un número considerable, a las demás.