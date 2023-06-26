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FOTOS | ¿Shakira está esperando a su tercer hijo?
Predicen el tercer embarazo de Shakira. Parece que la calma llegó a la vida de la cantante, ¿está embarazada? ¡Hay predicciones! Te contamos en fotos.
Shakira ha dado mucho de qué hablar últimamente, sobre todo después de su rompimiento con Gerard Piqué con quien, por cierto, nunca llegó al altar, y los éxitos que lanzó tras su renovada soltería, como la music session #53 con BZRP.
Pero nada ha llamado más la atención que las potenciales relaciones que la colombiana podría tener. Pretendientes como Tom Cruise, Lewis Hamilton e incluso su amigo Alejandro Sanz han sido nombrados como posibles romances, pero todo parece indicar que Shakira está enfocada en propiciar un ambiente sano y lejos de los ojos públicos para sus hijos Sasha y Milán y, por supuesto, seguir facturando con sus éxitos.