FOTOS | ¿Shakira está esperando a su tercer hijo?

Shakira ha dado mucho de qué hablar últimamente, sobre todo después de su rompimiento con Gerard Piqué con quien, por cierto, nunca llegó al altar, y los éxitos que lanzó tras su renovada soltería, como la music session #53 con BZRP.

Pero nada ha llamado más la atención que las potenciales relaciones que la colombiana podría tener. Pretendientes como Tom Cruise, Lewis Hamilton e incluso su amigo Alejandro Sanz han sido nombrados como posibles romances, pero todo parece indicar que Shakira está enfocada en propiciar un ambiente sano y lejos de los ojos públicos para sus hijos Sasha y Milán y, por supuesto, seguir facturando con sus éxitos.

