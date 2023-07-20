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FOTOS | Shakira enfrenta otra investigación por fraude fiscal

Shakira se enfrenta a un nuevo proceso por presunto fraude fiscal, ¡con este va van dos! ¿Corre peligro su libertad? Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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