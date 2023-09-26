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FOTOS | La bailarina Jenny García acusó a Shakira de maltratarla y no pagarle

La exbailarina de Venga la Alegría, Jenny García, contó el amargo sabor de boca que se llevó al trabajar con Shakira. Te contamos con detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Shakira sonriendo.jpg
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Shakira rubia (2).jpg
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