FOTOS | La bailarina Jenny García acusó a Shakira de maltratarla y no pagarle

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Tras el jueves de Salvación los Granjeros afines a la cubana salieron perdiendo
La vedette y la leyenda de la música tuvieron un encuentro que sacó chispas esta noche.
Los Granjeros votaron para bloquear a uno de sus compañeros nominados. Ahora, este no podrá jugar el juego por La Salvación. ¿Quién perdió la oportunidad?
Kenny le “echó tierra” a Niurka y le mencionó que ella no es a quien veía en la televisión. Niurka le advirtió que se prepare, pues en cualquier momento lo descubrirá.
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La Vikinga no tolerará más faltas de respeto hacia su persona por parte de Kevyn.
Kevyn “Bicolor” se siente decepcionado, pues su mejor amigo dentro de La Granja VIP le haca bde “echar tierra” para que no tenga derecho a La Salvación.
Antes de que iniciara La Gala de La Granja VIP, Natalia y “Bicolor” tuvieron una discusión por una mala broma del Granjero. Durante la dinámica de “echando tierra” ella se defendió.
Mono Osuna, durante la dinámica de “echar tierra” volvió a irse en contra de Niurka, solo que esta vez decidió no guardar silencio e irse directamente contra Mono.
No una, no dos, cientos de veces se le ha llamado la atención a María Karunna. Adal Ramones le puso un alto y la producción la envía directamente a la tabla de nominados.
Kevyn El Bicolor tuvo una grave falta de respeto con esta Granjera y no tardaron en ponerlo en su lugar.
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Los Granjeros señalaron que su acción podría darle una ventaja injusta
Este par de Granjeros han llamado la atención por su estrecha relación dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.
Adal Ramones, durante La Gala de La Granja VIP, anunció que la producción enviaría a un Granjero directo a nominación luego de cometer una enorme falta.
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