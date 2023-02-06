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FOTOS | Padre de Shakira entrará, otra vez, al quirófano.

La salud de William Mebarak no muestra gran mejoría y está a horas de entrar nuevamente al quirófano.

Por: TV Azteca

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