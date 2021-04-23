¡Shakira podría ir a la cárcel por fraude millonario en España!

La Agencia Tributaria española informó al juzgado en el que ratifica que la cantante Shakira defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que no vivía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades. ¡Qué fuerte! Sigue leyendo y viendo todas las fotos, ¡te contamos los detalles!

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Shakira es acusada por fraude millonario en España.

La noticia sacudió las redes sociales, ¡los comentarios no han parado y lleva dos días en tendencia! Al respecto, la defensa de la cantante colombiana trató de demostrar que permaneció menos de 184 días en España, así que no tenía obligación de tributar en ese país.

Ante esto, la titular del juzgado citó a declarar para el próximo 8 de julio a los técnicos de Hacienda y a los peritos de la defensa para que le expongan cuáles eran las obligaciones fiscales de Shakira, esto según el diario español El Periódico de Catalunya. Al parecer, la cantante habría estado evadiendo el pago del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) entre los años 2012 y 2014.

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¿Shakira podría ir a la cárcel?

El ministerio público considera que Shakira tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española, ya que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como en Estados Unidos. ¡Así que había una posibilidad de que la colombiana quedara presa!

Shakira ya pagó sus deudas.

Shakira ya devolvió a la Agencia Tributaria los 14,5 millones, así como las deudas e intereses, ¡aún así, la artista dice que en las fechas acusadas, no tenía obligación de tributar en España! Además dijo que fijó su residencia en Esplugues de Llobregat (Barcelona) en 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo, y que hasta entonces solo realizaba algunas visitas a su actual pareja, Gerard Piqué. De igual forma, Shakira confirmó que sus ausencias no eran esporádicas sino que realmente residía en el extranjero, ya que participaba en el programa “The Voice” en Estados Unidos.

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