Shanik Aspe recordó horrible experiencia de acoso por parte de un fanático

La realidad es que la relación de los famosos/estrellas/artistas con sus seguidores resulta bastante complicada en general. Ambos han excedido límites y falta de respeto contra los otros, sin embargo en esta ocasión hablamos de lo que no debe pasar de parte de los fans hacia los famosos. Y es que Shanik Aspe vivió una realidad muy delirante a principios del milenio.

Mientras la conductora, hoy de 40 años, trabajaba para TV Azteca, pasó una de las experiencias que le tocaron de manera profunda. Y es que obviamente los que trabajan para tener un lugar en la televisión, saben que ese tipo de exposición mediática tiene sus consecuencias, pero no al grado de preocuparse por la propia integridad física y emocional.

Shanik Aspe se lamenta de lo sucedido con un fanático

Cuando recién se empieza en el medio, lo que se busca es comerse el mundo y este tipo de situaciones no se toman con el debido cuidado. Shanik reveló que el fanático empezó poco a poco a intensificar sus terribles intenciones. Primero se acercó para darle chocolates a la conductora. Posteriormente le regaló una playera con la cara de ambos. Aunque ahí vio que algo no estaba bien, no tomó decisiones contundentes.

Shanik habló con su productor, se alejó dentro de lo posible de este hombre pero lo radical se dio cuando ya le marcaban al teléfono de su casa en las madrugadas. Las palabras de este fan era que iba a abusar de ella en el ámbito sexual. Entonces, claramente había algo totalmente erróneo. Al final, Shanik misma lo normalizó, pero sus amigas le hicieron ver que no había nada de bueno en eso.

Fue hasta que las amigas ya mencionadas le dijeron que los chocolates regalados tenían cierta cantidad de veneno y que le hacían brujería , que cortó eso de tajo. En una de esas llamadas en la madrugada, Shanik lo confrontó, le dijo que si volvía a marcar o aparecerse afuera del canal, lo metería a la cárcel. Así sin más, el acosador dejó en paz al naciente talento de Azteca.

