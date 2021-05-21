FOTOS: Emoción y victorias monumentales en Survivor México.

La tribu Jaguar reflexiona su derrota ante los Halcones, Cyntia González confesó ante las cámaras que Sargento Rap le brindó preferencia a Alejandra Toussaint en el juego por el Cheesecake. La tribu Halcón recuerda a Natalia Alcocer y le rinden tributo por haber ganado.

Integrantes de la tribu Jaguar planean derrocar a Sargento Rap.

Dani Cortés y Alejandra Toussaint se adentraron a la jungla hasta encontrar el refugio exclusivo que Alejandra preparó. “La cueva de la chamana”, donde Alejandra le reveló a Dani que al parecer Kristal Silva y Cyntia González planean un golpe de Estado para quitar a Sargento Rap.

Dani Cortés reveló ante cámaras que no cree que exista un golpe de Estado para derrocar a Sargento ya que ha demostrado ser un buen capitán de la tribu Jaguar en Survivor México. Dani le brindará todo su apoyo a Alejandra porque aseguró que no tiene ningún bando en esta disputa de ideas.

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Halcones y Jaguares se enfrentaron por un suculento corte de carne asada con papas gajo, la condición era desequilibrar a su contrincante para que caiga a la fosa lodosa de Survivor México. Rápidamente la tribu Jaguar tomó la delantera y no dejó que los Halcones se defendieran y perdieron la deliciosa recompensa.

En el refugio de la tribu Halcón, Pablo Martí confesó que no está feliz de perder las recompensas mientras que algunos integrantes de la tribu Jaguar cuestionan las decisiones de Alejandra Toussaint de aislarse en su cueva.

Cambio de capitanes en Survivor México, Cyntia González y Adianez Hernández, nuevas capitanas.

Tras un trepidante enfrentamiento en equipos, la tribu Jaguar logró vencer nuevamente a los Halcones y disfrutan de una invaluable recompensa, cinco minutos de comunicación con familiares y amigos mediante mensajes de texto.

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‘Warrior’ convocó un concejo tribal extraordinario para cambiar a los capitanes de tribu. La tribu Halcón decidió escoger a Adianez Hernández como su nueva capitana en Survivor México.

La tribu Jaguar tomó una decisión drástica, Cyntia González se postuló para ser capitana y resultó victoriosa. Sargento Rap tomó con humor la decisión mientras que ‘Warrior’ le recordó a las nuevas capitanas que tendrán que afrontar decisiones difíciles.

