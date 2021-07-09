FOTOS: Equilibrio, destreza, estrategia y recompensas Survivor.

Los integrantes de la tribu Jaguar regresaron decaídos por haber perdido la inconmensurable recompensa. Alejandra Toussaint propuso realizar un ritual de purificación para expulsar la mala racha.

Jaguares confían que la recompensa bajará el rendimiento a los Halcones en Survivor.

Los sobrevivientes de la tribu Halcón llegaron directamente a la cabaña para disfrutar su recompensa, dos días de relajación y ecoturismo en lugares exclusivos de República Dominicana.

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Alejandra Toussaint reveló ante cámaras que nunca fue grosera con Cyntia González e intentó integrarla a los rituales y a la recolección de mangos pero se negó. Paco Pizaña, Gary Centeno, Jorge Ortín y Alejandra encontraron varios árboles de mango y lograron recolectar más de un centenar.

Los sobrevivientes lo entregan todo por invaluable recompensa en Survivor.

Halcones y Jaguares se reunieron en ceremonia para conocer la invaluable recompensa que Carlos Guerrero ‘Warrior’ puso en juego. Una videollamada de 7 minutos a cualquier familiar que deseen.

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Un trepidante duelo por parejas mantuvo a los sobrevivientes al filo de sus bancas con las competencias cardiacas. El equilibrio y la concentración fueron las piezas clave para que la tribu Jaguar lograra el triunfo con un marcador muy cerrado.

Las lágrimas se hicieron presentes en Survivor México, Jaguares vieron a sus familiares.

Los integrantes de la tribu Jaguar disfrutaron de 7 minutos en convivencia mediante una videollamada en la que hubo varias lágrimas presentes. Cyntia González no dudó en derramar lágrimas al ver a sus seres queridos. Una vibrante batalla entre Halcones y Jaguares en el que los sobrevivientes de la tribu Halcón resultaron victoriosos de un masaje en spa.

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Jorge Ortín y Tania Niebla se reunieron en una zona neutral para elegir a un contrincante que no jugará la próxima semana. Sus compañeros los eligieron por ser los más débiles y ellos eligieron que Cyntia González y Pablo Martí no jueguen la próxima semana.

