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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México el 15 de julio 2022?

Halcones y Jaguares luchan por el tótem de inmunidad. Después de una feroz lucha la tribu Halcón ganó, Javier Ceriani es el quinto eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar no quiere perder a otro integrante en Survivor México 2022.
La tribu Halcón busca repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan a una batalla cuerpo a cuerpo en Survivor México 2022.
Tenían que derribar a su contrincante en Survivor México 2022.
Lucha de fuerza y estrategia en Survivor México 2022.
La fuerza bruta por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu que consiga 7 calaveras ganaba el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Salvaje lucha entre Jaguares y Halcones en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” reúne a ambas tribus al Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Javier Ceriani y Julián Huergo regresan del exilio al concejo tribal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar debe de votar por un integrante para el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Halcones se libran de mandar a un compañero al duelo de extinción de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio a las votaciones del concejo tribal en Survivor México 2022.
Julián reveló que se sentía triste al ver que el tótem lo ganó la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Ceriani dejó puntos importantes a tratar con la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares deben votar para mandar a un integrante al duelo de eliminación en Survivor México 2022.
Christian se desmayó en el refugio pero no avisó que se sentía mal en Survivor México 2022.
Gabo fue elegido para el duelo de extinción de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Javier Ceriani en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Julián Huergo concentrado en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas defiende su permanencia en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes defienden su permanencia en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Julián Huergo se libró de la segunda parte del duelo de extinción de Survivor México 2022.
Gabo y Ceriani se enfrentan para defender su permanencia en Survivor México 2022.
Un Halcón y un Jaguar en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jaguares corrieron a celebrar con Gabo en Survivor México 2022.
Javier Ceriani se convirtió en el quinto eliminado de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar no quiere perder a otro integrante en Survivor México 2022.
La tribu Halcón busca repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan a una batalla cuerpo a cuerpo en Survivor México 2022.
Tenían que derribar a su contrincante en Survivor México 2022.
Lucha de fuerza y estrategia en Survivor México 2022.
La fuerza bruta por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu que consiga 7 calaveras ganaba el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Salvaje lucha entre Jaguares y Halcones en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” reúne a ambas tribus al Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Javier Ceriani y Julián Huergo regresan del exilio al concejo tribal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar debe de votar por un integrante para el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Halcones se libran de mandar a un compañero al duelo de extinción de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio a las votaciones del concejo tribal en Survivor México 2022.
Julián reveló que se sentía triste al ver que el tótem lo ganó la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Ceriani dejó puntos importantes a tratar con la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares deben votar para mandar a un integrante al duelo de eliminación en Survivor México 2022.
Christian se desmayó en el refugio pero no avisó que se sentía mal en Survivor México 2022.
Gabo fue elegido para el duelo de extinción de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Javier Ceriani en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Julián Huergo concentrado en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas defiende su permanencia en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes defienden su permanencia en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Julián Huergo se libró de la segunda parte del duelo de extinción de Survivor México 2022.
Gabo y Ceriani se enfrentan para defender su permanencia en Survivor México 2022.
Un Halcón y un Jaguar en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jaguares corrieron a celebrar con Gabo en Survivor México 2022.
Javier Ceriani se convirtió en el quinto eliminado de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar no quiere perder a otro integrante en Survivor México 2022.
La tribu Halcón busca repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan a una batalla cuerpo a cuerpo en Survivor México 2022.
Tenían que derribar a su contrincante en Survivor México 2022.
Lucha de fuerza y estrategia en Survivor México 2022.
La fuerza bruta por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu que consiga 7 calaveras ganaba el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Salvaje lucha entre Jaguares y Halcones en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” reúne a ambas tribus al Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Javier Ceriani y Julián Huergo regresan del exilio al concejo tribal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar debe de votar por un integrante para el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Halcones se libran de mandar a un compañero al duelo de extinción de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio a las votaciones del concejo tribal en Survivor México 2022.
Julián reveló que se sentía triste al ver que el tótem lo ganó la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Ceriani dejó puntos importantes a tratar con la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares deben votar para mandar a un integrante al duelo de eliminación en Survivor México 2022.
Christian se desmayó en el refugio pero no avisó que se sentía mal en Survivor México 2022.
Gabo fue elegido para el duelo de extinción de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Javier Ceriani en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Julián Huergo concentrado en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas defiende su permanencia en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes defienden su permanencia en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Julián Huergo se libró de la segunda parte del duelo de extinción de Survivor México 2022.
Gabo y Ceriani se enfrentan para defender su permanencia en Survivor México 2022.
Un Halcón y un Jaguar en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jaguares corrieron a celebrar con Gabo en Survivor México 2022.
Javier Ceriani se convirtió en el quinto eliminado de Survivor México 2022.

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