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FOTOS | ¿Quién ganó la recompensa Survivor México el 23 de junio 2022?

“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual y una jugosa recompensa Survivor México. Yusef Fara y Julián Huergo toman una difícil decisión.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” pone en disputa los collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Karim fue elegido para el exilio en Survivor México 2022.
Rogelio tenía sospechas de que sería elegido para el exilio en Survivor México 2022.
Halcones esperan iniciar el juego de Survivor México 2022.
Jaguares inician el juego por los collares en Survivor México 2022.
Jaguares ponen a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
El sobreviviente que se mantenga en píe ganaba el collar de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene algunas sorpresas en Survivor México 2022.
Sobrevivientes de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Algunos deliciosos alimentos para el que se dejara caer de la plataforma en Survivor México 2022.
Cyntia recibió un muffin de chocolate en Survivor México 2022.
Halcones en juego de equilibro de Survivor México 2022.
Javier Ceriani en juego de equilibrio por collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas ganó el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Nahomi Mejía ganó su segundo collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar escuchando las instrucciones en Survivor México 2022.
Tribu Halcón desea repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan para ganar papas en Survivor México 2022.
En equipos deben trasladar las pelotas de Survivor México 2022.
Un emocionante juego de velocidad y sincronía en Survivor México 2022.
Esfuerzo por equipos por suculenta recompensa en Survivor México 2022.
Duelo con equipos mixtos para conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Nadie quiere acumular derrotas en Survivor México 2022.
Al finalizar el circuito tratarán de acomodarlas en Survivor México 2022.
Trabajo en equipo en el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Después de emocionantes rondas, Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene un anuncio importante en Survivor México 2022.
Yusef Farah y Julián Huergo cambiarán a un integrante de sus tribus en Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” pone en disputa los collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Karim fue elegido para el exilio en Survivor México 2022.
Rogelio tenía sospechas de que sería elegido para el exilio en Survivor México 2022.
Halcones esperan iniciar el juego de Survivor México 2022.
Jaguares inician el juego por los collares en Survivor México 2022.
Jaguares ponen a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
El sobreviviente que se mantenga en píe ganaba el collar de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene algunas sorpresas en Survivor México 2022.
Sobrevivientes de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Algunos deliciosos alimentos para el que se dejara caer de la plataforma en Survivor México 2022.
Cyntia recibió un muffin de chocolate en Survivor México 2022.
Halcones en juego de equilibro de Survivor México 2022.
Javier Ceriani en juego de equilibrio por collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas ganó el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Nahomi Mejía ganó su segundo collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar escuchando las instrucciones en Survivor México 2022.
Tribu Halcón desea repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan para ganar papas en Survivor México 2022.
En equipos deben trasladar las pelotas de Survivor México 2022.
Un emocionante juego de velocidad y sincronía en Survivor México 2022.
Esfuerzo por equipos por suculenta recompensa en Survivor México 2022.
Duelo con equipos mixtos para conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Nadie quiere acumular derrotas en Survivor México 2022.
Al finalizar el circuito tratarán de acomodarlas en Survivor México 2022.
Trabajo en equipo en el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Después de emocionantes rondas, Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene un anuncio importante en Survivor México 2022.
Yusef Farah y Julián Huergo cambiarán a un integrante de sus tribus en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” pone en disputa los collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Karim fue elegido para el exilio en Survivor México 2022.
Rogelio tenía sospechas de que sería elegido para el exilio en Survivor México 2022.
Halcones esperan iniciar el juego de Survivor México 2022.
Jaguares inician el juego por los collares en Survivor México 2022.
Jaguares ponen a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
El sobreviviente que se mantenga en píe ganaba el collar de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene algunas sorpresas en Survivor México 2022.
Sobrevivientes de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Algunos deliciosos alimentos para el que se dejara caer de la plataforma en Survivor México 2022.
Cyntia recibió un muffin de chocolate en Survivor México 2022.
Halcones en juego de equilibro de Survivor México 2022.
Javier Ceriani en juego de equilibrio por collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas ganó el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Nahomi Mejía ganó su segundo collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar escuchando las instrucciones en Survivor México 2022.
Tribu Halcón desea repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan para ganar papas en Survivor México 2022.
En equipos deben trasladar las pelotas de Survivor México 2022.
Un emocionante juego de velocidad y sincronía en Survivor México 2022.
Esfuerzo por equipos por suculenta recompensa en Survivor México 2022.
Duelo con equipos mixtos para conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Nadie quiere acumular derrotas en Survivor México 2022.
Al finalizar el circuito tratarán de acomodarlas en Survivor México 2022.
Trabajo en equipo en el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Después de emocionantes rondas, Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene un anuncio importante en Survivor México 2022.
Yusef Farah y Julián Huergo cambiarán a un integrante de sus tribus en Survivor México 2022.

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