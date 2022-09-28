  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LOGO_SURVIVOR_2026
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿Quién ganó la recompensa Survivor México 28 septiembre 2022?

“Warrior” reunió a los finalistas para jugar una increíble recompensa Survivor México. Julián ganó la recompensa Survivor México y sigue acumulando victorias.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” tiene todo listo para el juego de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes en Survivor México 2022.
Se enfrentaron por una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Prueba de resistencia y concentración en Survivor México 2022.
Máxima concentración por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que mantener en equilibrio las monedas de Survivor México 2022.
“Warrior” anunciaba cuando tenían que colocar otra moneda en Survivor México 2022.
Julián desea la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
Kenta motivado por la recompensa adicional de Survivor México 2022.
Concentración de Nahomi en Survivor México 2022.
Tenían que ganar dos enfrentamientos por la recompensa de Survivor México 2022.
Emocionante enfrentamiento de equilibrio en Survivor México 2022.
Duelo definitivo por la increíble recompensa de Survivor México 2022.
Nahomi ganó tres empanadas y tres mil dólares en Survivor México 2022.
Finalistas y “Warrior” en la ceremonia del juego por la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa pollo al cordón bleu en Survivor México 2022.
Los finalistas se emocionaron al escuchar la recompensa adicional en Survivor México 2022.
Tenían que recolectar 6 piezas de madera en Survivor México 2022.
Utilizar la tabla como puente en la estructura de Survivor México 2022.
Si conseguían cinco triunfos ganaban la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de velocidad y destreza por la recompensa Survivor México 2022.
Tenían que armar la frase secreta en Survivor México 2022.
Julián tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Nahomi tardó un poco en conseguir una victoria en el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Emocionante juego por recompensa Survivor México 2022.
A Kenta le urge una victoria en Survivor México 2022.
Nahomi desea la recompensa para ayudar a su mamá fuera de Survivor México 2022.
Kenta quiere ayudar a su papá con la recompensa de Survivor México 2022.
Julián ganó la recompensa de Survivor México 2022.
/
“Warrior” tiene todo listo para el juego de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes en Survivor México 2022.
Se enfrentaron por una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Prueba de resistencia y concentración en Survivor México 2022.
Máxima concentración por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que mantener en equilibrio las monedas de Survivor México 2022.
“Warrior” anunciaba cuando tenían que colocar otra moneda en Survivor México 2022.
Julián desea la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
Kenta motivado por la recompensa adicional de Survivor México 2022.
Concentración de Nahomi en Survivor México 2022.
Tenían que ganar dos enfrentamientos por la recompensa de Survivor México 2022.
Emocionante enfrentamiento de equilibrio en Survivor México 2022.
Duelo definitivo por la increíble recompensa de Survivor México 2022.
Nahomi ganó tres empanadas y tres mil dólares en Survivor México 2022.
Finalistas y “Warrior” en la ceremonia del juego por la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa pollo al cordón bleu en Survivor México 2022.
Los finalistas se emocionaron al escuchar la recompensa adicional en Survivor México 2022.
Tenían que recolectar 6 piezas de madera en Survivor México 2022.
Utilizar la tabla como puente en la estructura de Survivor México 2022.
Si conseguían cinco triunfos ganaban la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de velocidad y destreza por la recompensa Survivor México 2022.
Tenían que armar la frase secreta en Survivor México 2022.
Julián tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Nahomi tardó un poco en conseguir una victoria en el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Emocionante juego por recompensa Survivor México 2022.
A Kenta le urge una victoria en Survivor México 2022.
Nahomi desea la recompensa para ayudar a su mamá fuera de Survivor México 2022.
Kenta quiere ayudar a su papá con la recompensa de Survivor México 2022.
Julián ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el juego de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes en Survivor México 2022.
Se enfrentaron por una increíble recompensa en Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Prueba de resistencia y concentración en Survivor México 2022.
Máxima concentración por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que mantener en equilibrio las monedas de Survivor México 2022.
“Warrior” anunciaba cuando tenían que colocar otra moneda en Survivor México 2022.
Julián desea la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
Kenta motivado por la recompensa adicional de Survivor México 2022.
Concentración de Nahomi en Survivor México 2022.
Tenían que ganar dos enfrentamientos por la recompensa de Survivor México 2022.
Emocionante enfrentamiento de equilibrio en Survivor México 2022.
Duelo definitivo por la increíble recompensa de Survivor México 2022.
Nahomi ganó tres empanadas y tres mil dólares en Survivor México 2022.
Finalistas y “Warrior” en la ceremonia del juego por la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa pollo al cordón bleu en Survivor México 2022.
Los finalistas se emocionaron al escuchar la recompensa adicional en Survivor México 2022.
Tenían que recolectar 6 piezas de madera en Survivor México 2022.
Utilizar la tabla como puente en la estructura de Survivor México 2022.
Si conseguían cinco triunfos ganaban la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de velocidad y destreza por la recompensa Survivor México 2022.
Tenían que armar la frase secreta en Survivor México 2022.
Julián tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Nahomi tardó un poco en conseguir una victoria en el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Emocionante juego por recompensa Survivor México 2022.
A Kenta le urge una victoria en Survivor México 2022.
Nahomi desea la recompensa para ayudar a su mamá fuera de Survivor México 2022.
Kenta quiere ayudar a su papá con la recompensa de Survivor México 2022.
Julián ganó la recompensa de Survivor México 2022.

Contenido relacionado