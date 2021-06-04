FOTOS: Trepidante confrontación entre Jaguares y Halcones por tótem.

Survivor México cambió el rumbo pues Halcones y Jaguares asistieron a un concejo tribal extraordinario en el que se mezclaron los integrantes de ambas tribus.

Halcones y Jaguares se adaptan con sus nuevos compañeros.

Pablo Martí quedó sorprendido con el cambio y Sargento Rap respetará la autoridad y firmeza de Adianez Hernández.

Cyntia González, Alejandra Toussaint y Kristal Silva, integrantes originales de la tribu Jaguar, planean su estrategia con la llegada de cinco ex integrantes de la tribu Halcón. Cyntia reveló ante cámaras que estará pendiente en los juegos para evaluar su nominación.

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Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a las nuevas tribus para poner en juego los collares de inmunidad de Survivor México y librarse de ser nominados en el concejo tribal aunque los portadores del collar tendrán una gran responsabilidad al sentenciar a un compañero directamente.

Gary Centeno sorprendió a todos al obtener su primer collar de inmunidad individual. Julio Barraza se convirtió en portador del collar de inmunidad individual de Survivor México por cuarta ocasión.

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Halcones y Jaguares regresan a sus respectivos refugios, Adianez Hernández, capitana de la tribu Halcón no quedó conforme al notar que tres integrantes de la tribu Jaguar original llegaron a la final por el collar de inmunidad. Gary Centeno aconsejó a la nueva tribu Jaguar en no perder el juego por el tótem para evitar sentenciar a un integrante.

Brutal enfrentamiento por el tótem de inmuni deja fuera a Cyntia González.

El único tótem de inmunidad grupal se disputó en un salvaje enfrentamiento en la fosa lodoza de Survivor México. Cyntia González sufrió un colapso al agotar toda su energía y tuvo que ser trasladada en ambulancia.

La tribu Jaguar resultó victoriosa del único tótem de inmunidad grupal, la tribu Halcón votó y decidió nominar a Sargento Rap y a Pablo Martí al duelo de extinción de Survivor México. Julio Barraza sentenció directamente a Memo Dorantes quien no resistió el último enfrentamiento contra Sargento Rap y resultó ser el noveno eliminado de Survivor México.

