FOTOS: Velocidad y precisión por los suministros de Survivor México.

La tribu Halcón descansó en su refugio y quedó sorprendida con la salida de Eduardo Barquín. Pablo Martí y Paco Pizaña revelaron que Eduardo era pieza clave, sin embargo la tribu Jaguar tendrá ventaja al mandar a sus hombres a los juegos y descubrir nuevas estrategias.

Cyntia González y Aranza Carreiro revelaron que se sintieron nerviosas en el juego de la extinción donde Eduardo Barquín fue eliminado de Survivor México. Kristal Silva argumentó que Lalo estaba muy tenso y por eso falló en su equilibrio.

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Paco Pizaña y Gary Centeno no están conformes con la actitud de sus compañeros pues a Memo Dorantes y a Jorge Ortín les tienen que indicar las responsabilidades y ayudas en el refugio de la tribu Halcón.

La falta de comida pone al límite a los sobrevivientes para ganar los suministros de Survivor México.

Halcones y Jaguares se enfrentan en las tierras de Survivor México. Carlos Guerrero ‘Warrior’ pone en disputa los suministros de Survivor México. Un trepidante duelo por equipos entre los sobrevivientes determinará a la tribu ganadora de la invaluable recompensa en las tierras de Survivor México.

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La tribu Jaguar se coronó con el punto de Sargento Rap, una emocionante disputa entre Halcones y Jaguares por los suministros de Survivor México para obtener energías y poder enfrentar los retos.

La falta de suministros afecta directamente en los sobrevivientes de Survivor México.

La tribu Halcón reciente la pérdida de los suministros sin embargo aplaudieron el desempeño de los sobrevivientes de la tribu Jaguar ya que Julio Barraza y Sargento Rap han perfeccionado sus movimientos en cada recorrido.

Jaguares y Halcones se enfrentan en un retador juego en equipos para conseguir un delicioso plato de espagueti preparado. Después de una emocionante competencia, la tribu Jaguar resultó ganadora, sin embargo Cyntia González tuvo que decidir entre sus compañeros para compartir la deliciosa recompensa, Kristal Silva, Julio Barraza y Sargento Rap fueron los afortunados.

