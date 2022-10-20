Cyntia y David toman románticas vacaciones tras salir de Survivor México.

Survivor México puso a prueba a todos los participantes de la tercera tmporada, quienes vivieron las exigencias del hambre, la intemperie y el cansancio en nuestro reality show de supervivencia.

Tras unos largos meses, Julián, Nahomi y Kenta se convirtieron en los finalistas de Survivor México, quienes llegaron a la Gran Final entre sonadas estrategias y una que otra polémica a lo largo de la temporada.

Aunque se dieron algunas rivalidades dentro de la competencia, otros participantes también formaron una bella amistad dentro y fuera de Survivor México.

Tal es el caso de Kenta y Cathe; Yusef y Viridiana; y hasta Julián y Cuchao, quienes continúan agrandando su amistad fuera de la contienda.

Sin embargo, también se formó otra bella amistad que es una de las más comentadas en las redes sociales, pues está conformada por dos de los exparticipantes más apuestos.

Se trata de Cyntia y David Ortega, quienes a lo largo de la competencia se volvieron muy grandes amigos. Ambos participantes debutaron en la Tribu Jaguar, donde se cuidaron y se mostraron lealtal mutuamente hasta el último día de su estadía.

Cyntia y David toman románticas vacaciones

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Así fueron las tiernas vacaciones de Cyntia y David

Cyntia eliminó a David Ortega semanas antes de la Gran Final; sin embargo, nada fue impedimento para construir un lindo compañerismo que continúa sorprendiendo.

A través de sus historias de Instagram, David Ortega y Cyntia se dieron una escapada al bosque, aprovechando esta temporada de otoño y el próximo inicio del invierno.

Los exparticipantes viajaron en coche, desde donde sonó la canción Ojitos Lindos de Bad Bunny y se rieron todo el camino. Las fotos del recuerdo no faltaron, pues ambos compartieron imágenes del viaje acompañadas de emojis de corazones rojos, los cuales levantaron sospechas entre sus fans.

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