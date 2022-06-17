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FOTOS | Javier Ceriani y Gabriel Cuevas. ¿Quién es el más polémico?

En el primer capítulo de Survivor México se dieron con todo ambas tribus. ¡Encabezadas por Javier Ceriani y Gabo Cuevas!

Por: TV Azteca

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