Survivor México: Nuestra talentosa Kristal Silva está lista para deslumbrar con su belleza en el reality show.

Nuestra querida conductora Kristal Silva está lista para vivir una experiencia extrema en las playas de Survivor México. La querida tamaulipeca demostrará su fuerza, valentía y estrategias en el reality show más demandante y cardíaco de la televisión.

Nuestra presentadora no va sola, pues el reportero Gabo Cuevas también está listo para sorprender al mundo del espectáculo con su destreza en el próximo programa de Azteca UNO.

Ambos demostrarán que merecen llegar a la última semana del show más esperado por los mexicanos. Kristal Silva enamorará a todos con su carisma y belleza; sin embargo, el querido Gabo también tiene un as bajo la manga para alcanzar la gloria.

¿Kristal Silva sobrevivirá alejada del glamour?

Nuestra talentosa Kris confesó en exclusiva para Venga la Alegría que está a punto de sumergirse a un escenario nunca antes vivido; sin embargo, también quiere representar con orgullo a todo el gremio del matutino número uno de la televisión.

“Es una excelente oportunidad que definitivamente no vamos a desaprovechar. Vamos a ser los sobrevivientes VLA. Lo agradecemos mucho, gracias por confiar en nosotros. Voy a estar en un lugar totalmente diferente al glamour; no maquillaje y no extensiones”, expresó la bellísima Kristal, quien inició su carrera en el mundo de las pasarelas y la moda.

Por su parte, Gabo Cuevas se convierte en el primer reportero en participar en el exigente reality show Survivor México.

“Para mí es un sueño. Yo soy parte de la producción de Venga la Alegría, pero aparte soy el primer reportero que dice ‘Voy’. Va a ser muy interesante y eso sí: la información da poder”, trascendió el famoso periodista de espectáculos.

No te pierdas la segunda temporada de Survivor México el próximo 7 de abril en punto de las 7:30 pm por Azteca UNO. Todo está listo para que poderosos participantes se aventuren a un universo intenso, exigente y hasta épico.

