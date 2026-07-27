¡El drástico cambio de Bobby Larios! Así quedó tras una semana en Survivor México La Reliquia en Llamas

Bobby Larios, primer eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas, mostró el impresionante cambio físico que sufrió durante su primera semana en la competencia. El sobreviviente reveló que perdió 9 kilos, reflejando la dureza de los retos, la falta de alimento y las exigentes condiciones de la isla. Además, uno de los momentos que más llamó la atención fue su primer baño tras abandonar la aventura, dejando en evidencia que bañarse en el mar está muy lejos de ofrecer una verdadera sensación de limpieza. Su transformación demuestra el enorme desgaste físico y mental que viven los participantes desde los primeros días de la competencia.