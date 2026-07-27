Resumen viernes 24 de julio: Juegos decisivos y estrategias que marcaron el rumbo de la competencia

El episodio del viernes 24 de julio de Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo marcado por la intensidad y el espíritu de supervivencia. Las tribus lo dejaron todo en cada desafío, disputando juegos que exigieron fuerza, resistencia, precisión y estrategia para mantenerse con vida dentro de la competencia. Además de las pruebas, las alianzas comenzaron a fortalecerse y las decisiones individuales cobraron cada vez más importancia, dejando claro que la lucha por permanecer en la isla apenas comienza. Cada sobreviviente demostró de qué está hecho y confirmó que está dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo con tal de seguir escribiendo su historia en Survivor México: La Reliquia en Llamas.