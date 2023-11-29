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FOTOS | ¡Bad Bunny ya no es el artista más escuchado! ¿Quién le ganó?

Después de algunos años, Bad Bunny perdió el trono en la música, ¡ya no es el artista más escuchado! Taylor Swift le ganó esta vez. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Bad Bunny tomando leche.jpg
Bad Bunny trenza.jpg
Bad Bunny saludando.jpg
Taylor sentada.jpg
Bad Bunny sonriendo.jpg
Taylor tierna.jpg
Bad Bunny foto en el espejo.jpg
Taylor nieve.jpg
Bad Bunny selfie.jpg
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Bad Bunny sacando la lengua.jpg
Taylor posando.jpg
Bad Bunny cubre boca.jpg
Taylor lentes.jpg
Bad Bunny con gorra.jpg
Taylor gatos.jpg
Bad Bunny lentes.jpg
Taylor fleco.jpg
Bad Bunny antes.jpg
Taylor boina.jpg
Bad Bunny con lentes.jpg
Taylor de perfil.jpg
Bad Bunny copa de vino.jpg
Taylor acostada.jpg
Taylor arena.jpg
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