  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Taylor Swift se traga por accidente un insecto, ¡en pleno concierto!

La cantante Taylor Swift, vive bochornoso momento frente a miles de personas en uno de sus shows. ¡Se tragó un insecto! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Taylor vestido.jpg
Taylor sin maquillaje.jpg
Taylor sol.jpg
Taylor puerta grande.jpg
Taylor selfie.jpg
Taylor posando.jpg
Taylor playa.jpg
Taylor peluches.jpg
Taylor otoño.jpg
Taylor México.jpg
Taylor labios rojos.jpg
Taylor fiesta.jpg
Taylor firmando.jpg
Taylor en el pasto.jpg
Taylor elegante.jpg
Taylor de perfil.jpg
Taylor de naranja.jpg
Taylor cumpleaños.jpg
Taylor con unos gatitos.jpg
Taylor con lentes.jpg
Taylor con fleco.jpg
Taylor con boina.jpg
Taylor cielo.jpg
Taylor cabello pintado.jpg
Taylor cabello corto.jpg
Taylor brisa.jpg
Taylor bolita de cristal.jpg
Taylor blanco y negro.jpg
Taylor arena.jpg
/
Taylor vestido.jpg
Taylor sin maquillaje.jpg
Taylor sol.jpg
Taylor puerta grande.jpg
Taylor selfie.jpg
Taylor posando.jpg
Taylor playa.jpg
Taylor peluches.jpg
Taylor otoño.jpg
Taylor México.jpg
Taylor labios rojos.jpg
Taylor fiesta.jpg
Taylor firmando.jpg
Taylor en el pasto.jpg
Taylor elegante.jpg
Taylor de perfil.jpg
Taylor de naranja.jpg
Taylor cumpleaños.jpg
Taylor con unos gatitos.jpg
Taylor con lentes.jpg
Taylor con fleco.jpg
Taylor con boina.jpg
Taylor cielo.jpg
Taylor cabello pintado.jpg
Taylor cabello corto.jpg
Taylor brisa.jpg
Taylor bolita de cristal.jpg
Taylor blanco y negro.jpg
Taylor arena.jpg
Taylor vestido.jpg
Taylor sin maquillaje.jpg
Taylor sol.jpg
Taylor puerta grande.jpg
Taylor selfie.jpg
Taylor posando.jpg
Taylor playa.jpg
Taylor peluches.jpg
Taylor otoño.jpg
Taylor México.jpg
Taylor labios rojos.jpg
Taylor fiesta.jpg
Taylor firmando.jpg
Taylor en el pasto.jpg
Taylor elegante.jpg
Taylor de perfil.jpg
Taylor de naranja.jpg
Taylor cumpleaños.jpg
Taylor con unos gatitos.jpg
Taylor con lentes.jpg
Taylor con fleco.jpg
Taylor con boina.jpg
Taylor cielo.jpg
Taylor cabello pintado.jpg
Taylor cabello corto.jpg
Taylor brisa.jpg
Taylor bolita de cristal.jpg
Taylor blanco y negro.jpg
Taylor arena.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado