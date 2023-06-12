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FOTOS | La saxofonista Elena Ríos acusa a Tenoch Huerta de ser un "depredador sexual”.

La saxofonista Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de ser un “violentador” y “depredador sexual”. El actor lo niega, afirma que hasta tenían una relación. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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