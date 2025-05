Testamento de Dulce ya fue abierto; revelan que su hija es la única heredera

Estamos a punto de cumplir cinco meses desde la lamentable partida de Dulce la cantante, quien dejó este mundo a lo largo del 25 de diciembre del 2024 debido a complicaciones de salud que le impidieron cautivar a sus seguidores con su increíble voz. Ahora, se sabe que su testamento finalmente fue abierto, teniendo como única heredera universal a su hija.

Vale mencionar que la muerte de Dulce la cantante trajo consigo un sinfín de polémica, sobre todo, en el apartado económico, pues muchas fueron las personas que atacaron a su hija Romina al asegurar que su relación con la cantante no fue la mejor, rumores que se disiparon en las últimas horas luego de que se confirmara que su testamento ya fue abierto.

“Dulce”:

Porque informan de su fallecimiento. pic.twitter.com/GVHS9wj7o8 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 25, 2024

¿Qué dice el testamento de Dulce la cantante?

Después de varios meses de constantes peleas en donde se filtraron diversos audios a favor y en contra de Romina Mircoli, la apertura del testamento de su madre, la cantante Dulce, la coloca como la única heredera universal de todos sus bienes, impidiendo así que otros personajes que se saboreaban su herencia tuvieran alguna oportunidad de quedarse con algo.

Fue durante la tarde del lunes 12 de mayo que se llevó a cabo la lectura del documento escrito por Dulce, mismo que confirmó que todos sus bienes pasan a manos directamente de su hija Romina Mircoli. Posteriormente, el martes 13, el abogado Gerardo Martín Rincón confirmó dicha información, convirtiéndola en la única beneficiaria de la herencia de su madre.

¿Qué dijo el abogado al respecto de la herencia de Dulce?

Gerardo Martín mencionó que los documentos son claros, por lo que no existe ningún motivo por el cual Romina no pueda heredar los bienes de su madre Dulce, mismos que no fueron mencionados con exactitud: “La única heredera dentro del testamento es la señora Romina, y tengo las bases legales en mi poder. Quiero informarles que ya se realizó el recomiendo legal donde es reconocida como única y universal heredera”, dijo.