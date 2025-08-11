inklusion logo Sitio accesible
Tu Historia Como La Mía | Programa 2 | Ivonne Montero y sus retos como madre soltera

Ivonne Montero cuenta cómo es una mujer resiliente como madre soltera, quien cuida de su hija Antonella.

En el programa 2 de Tu Historia Como La Mía, Leslie se convirtió en madre de una niña; sin embargo, Adrián rechaza que sea el padre.

En este programa, Ivonne Montero comparte su historia de vida en la que cuenta cómo se convirtió en madre soltera y el reto que ha representado salir adelante, a pesar de las vicisitudes que se le presentan.

