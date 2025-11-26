El contundente mensaje de Vadhir Derbez a quienes lo tunden por el luto de Aislinn: “Cada quien vive su duelo”

El fallecimiento de la actriz de doblaje Gabriela Michel ha estado rodeado de controversia, especialmente por las críticas hacia su expareja Eugenio Derbez y la familia del actor. Usuarios en redes sociales cuestionaron la “falta de empatía” de Derbez con su hija Aislinn, luego de que el comediante publicara varias historias celebrando en los Premios Emmy Internacionales 2025 en Nueva York, pocas horas después de confirmarse la muerte de Michel.

Vadhir Derbez también fue criticado

Horas más tarde, el siguiente en recibir comentarios negativos fue Vadhir Derbez, medio hermano de Aislinn. Ante la ola de señalamientos, el actor y cantante decidió defenderse públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar”, escribió Vadhir en un mensaje dirigido a Aislinn. El artista aseguró que, pese a las críticas, ha estado al lado de su hermana en este difícil momento: “Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes (…) Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos”.

Respuesta a los comentarios negativos

Vadhir rechazó los señalamientos y cuestionó la presión social que se ejerce en redes durante un duelo: “Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver qué postear para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”.

El actor concluyó su mensaje reafirmando su respaldo a Aislinn: “Esta foto que subo es más para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional. Como sociedad urge tener más tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales. Cada quien vive su duelo a su manera y está como puede. Gracias por aclarar lo que es increíble que se tenga que aclarar. Unidos siempre desde el corazón”.

Los hijos de Eugenio Derbez

El reconocido actor mexicano Eugenio Derbez, ganador del Premio del Sindicato de Actores (SAG) 2022 a Mejor Elenco por CODA y del Goya 2024 a Mejor Actor y Mejor Película por Radical, tiene cuatro hijos:

Aislinn Derbez, de 39 años, fruto de su relación con Gabriela Michel. Vadhir Derbez, hijo de Silvana Prince. José Eduardo Derbez, concebido junto a la actriz mexicana Victoria Ruffo, y Aitana Derbez, de 11 años, hija de su actual pareja Alessandra Rosaldo, con quien mantiene una relación desde hace casi 19 años.