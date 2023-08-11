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FOTOS | ¡Los mejores datos que no conocías de Martha Briano!

Martha Briano es la encargada de la información del clima con ‘Los Ruiz Lara’, y esta semana nos visitó para demostrarnos sus mejores pasos en ‘Gánale al Capi’.

Por: Carolina Loaiza

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