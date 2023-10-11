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FOTOS | ¡Ellos son los novios que ha tenido Michelle Salas!

A nada de que Michelle Salas llegue al altar con Danilo Díaz Granados, hacemos un recuento de los amores que ha tenido en su vida la hija de Luis Miguel.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Michelle Salas
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