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FOTOS | Paul McCartney enloqueció a los mexicanos con sus conciertos

Paul McCartney tuvo dos presentaciones en la CDMX después de más de cinco años de ausencia en este país, y su show fue muy bien recibido por sus fans.

Por: Carolina Loaiza

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