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FOTOS | ¿El piloto Lewis Hamilton es el nuevo novio de Shakira?

Lewis Hamilton ha estado en los reflectores del medio del espectáculo tras verse en continuas ocasiones al lado de Shakira. ¡Checa estos datos del piloto!

Por: Carolina Loaiza

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