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FOTOS | ¡Celebramos el cumpleaños de Chayanne con sus mejores datos!

Chayanne está de manteles largos al festejar 54 años de vida, por lo que te traemos algunos de sus datos que tal ve zno conocías de él. ¡No te los pierdas!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Chayanne
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